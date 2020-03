Esma verschärft Regeln gegen Shortseller-Attacken

Schlechte Nachrichten für Short-Investoren: Die Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde Esma verschärft wegen der Coronavirus-Krise die Transparenzregeln für Short-Positionen auf Aktien. Das geht aus einer in dieser Woche veröffentlichten Mitteilung der Bafin hervor. Demnach müssen Investoren den nationalen Aufsichtsbehörden künftig sofort mitteilen, wenn sie Netto-Short-Positionen auf Aktien in Höhe von 0,1 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals halten.



Damit hat die Esma die Meldeschwelle deutlich gesenkt: Bislang war das Überschreiten einer Short-Position auf Aktien ab 0,2 Prozent bei der zuständigen nationalen Behörde – in Deutschland die Bafin – meldepflichtig. Der aktuelle Veröffentlichungsschwellenwert bleibt unverändert bei 0,5 Prozent. Der Unterschied zwischen den beiden Schwellenwerten: Die gemeldeten Positionen sieht nur die Aufsichtsbehörde, die veröffentlichten der gesamte Markt. Die Veröffentlichungen erfolgen im Bundesanzeiger.



Die Regelung gilt ab sofort und ist zunächst auf drei Monate befristet. Sie betrifft alle Aktien, die in regulierten Märkten der EU gehandelt werden. Wo der Investor sitzt, der die Position aufbaut, spielt dabei keine Rolle. Ausgenommen von der Regelung sind Aktien, deren Haupthandelsort ein Drittland ist. Auch Market Making sowie Aktivitäten zur Stabilisierung des Kurses sind von den strengen Meldeschwellen ausgenommen.