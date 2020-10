Das Biotech- und Forschungsunternehmen Evotec hat einen neuen Großaktionär: Wie die Hamburger mitteilen, beteiligt sich die Mubadala Investment Company im Rahmen einer Kapitalerhöhung an dem MDax-Konzern. Bei der Firma handelt es sich um den Staatsfonds von Abu Dhabi.



Via Privatplatzierung sichert sich Mubadala rund 9,2 Millionen Evotec-Aktien für 200 Millionen Euro. Das Interesse der Araber an einem Investment war offenbar so groß, dass Evotec die neuen Aktien nur minimal unter dem aktuellen Aktienkurs platzieren konnte, was viele Analysten heute loben. Platziert wurde zu einem 2,5-prozentigen Abschlag auf den volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der zurückliegenden fünf Börsentage.