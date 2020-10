Schuldscheinmarkt bricht um die Hälfte ein

Dass die Unsicherheit durch die Coronavirus-Pandemie den Schuldscheinmarkt immer noch fest im Griff hat, lässt sich auch an der Entwicklung der Risikoprämien erkennen: Das Preisniveau am Schuldscheinmarkt hat im Frühjahr deutlich angezogen. Seitdem sind die Risikoprämien zwar wieder leicht gesunken, wie aus einer in dieser Woche vorgelegten Analyse des Beratungshauses Capmarcon hevor geht. Doch sie liegen immer noch deutlich über dem Vorkrisenniveau. Capmarcon geht davon aus, dass das Preisniveau auch im vierten Quartal nur leicht sinken wird.



Ingo Nolden, Finanzierungsspezialist der HSBC, hatte die geringe Aktivität am Schuldscheinmarkt im Sommer auch darauf zurückgeführt, dass die Emittenten nicht bereit sind, sich den neuen Marktgegebenheiten zu stellen und höhere Preise oder Financial Covenants zu akzeptieren.