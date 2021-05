HgCapital startet IPO von MeinAuto

In Summe wird der IPO von MeinAuto eine Nummer kleiner als der von Auto1. Der Branchennachbar erzielte bei seinem IPO einen Bruttoerlös von 1 Milliarde Euro und wurde damals mit 7,9 Milliarden Euro bewertet. Zum Handelsstart sprang der Kurs der zu 38 Euro emittierten Aktie um fast 50 Prozent nach oben. Inzwischen hat die Aktie wieder etwas nachgegeben und sich bei etwa 47 Euro eingependelt. Damit liegt der aktuelle Börsenwert von Auto1 bei knapp 10 Milliarden Euro.



So ähnlich beide Unternehmen auf den ersten Blick auch erscheinen mögen, so zeigen sich beim Geschäftsmodell doch deutliche Unterschiede: MeinAuto ist in erster Linie ein Leasinganbieter für Neuwagen, während Auto1 Gebrauchtwagen ankauft und sie anschließend an Händler weiter veräußert. Mit Hilfe der IPO-Erlöse arbeitet Auto1 gerade danach, sich auch als Direkthändler zwischen zwei Privatpersonen zu etablieren.



Bei MeinAuto stieg der bereinigte Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr von 191 auf 212 Millionen Euro. Das bereinigte Ebitda stieg um 25 Prozent auf 38 Millionen Euro. Auto1 ist wesentlich größer, schreibt allerdings noch rote Zahlen. 2020 ging der Umsatz wegen der Corona-Lockdown-Maßnahmen von 3,5 auf 2,8 Milliarden Euro zurück. Beim bereinigten Ebitda stand ein Verlust von 16 Millionen Euro zu Buche, was allerdings weniger war als im Jahr 2019 (minus 60 Millionen Euro). Beide Unternehmen setzen darauf, dass der Onlineanteil am Autohandel stark zunehmen wird. MeinAuto erwartet bis 2025 einen Anstieg von 2 auf 15 Prozent. Der europäische Automarkt ist 70 Milliarden Euro schwer.