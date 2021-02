Furioser Börsenstart für Auto1

Den IPO läuteten CEO Christian Bertermann, CFO Markus Boser und Auto1-Mitgründer Hakan Koç virtuell aus der Firmenzentrale ein. Auto1 hat rund ein Jahr nach dem ersten Bekanntwerden der Börsenpläne insgesamt mehr als 26,3 Millionen neue Aktien zugeteilt und erzielte damit wie angepeilt einen Bruttoerlös von rund 1 Milliarde Euro. Zudem waren 15,6 Millionen bestehende Aktien sowie knapp 6,3 Millionen Mehrzuteilungsaktien von bestehenden Aktionären Bestandteil des Angebots.



Ein Großteil des Erlöses soll in den weiteren Ausbau des Geschäfts fließen: Auto1 will die führende Adresse für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen in Europa werden. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben mit mehr als 60.000 Partnern in über 30 Ländern zusammen und gibt für 2019 einen Umsatz von gut 3,5 Milliarden Euro an. Für die kommenden Jahre hat das Management bereits angekündigt, dass der Fokus zunächst auf Wachstum und weniger auf Profitabilität liegen werde.