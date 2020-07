PharmaSGP-IPO: „Deutlicher Anstieg der Volatilität“

Kleiner als geplant und am unteren Ende der Preisspanne: Der Arzneimittelhersteller PharmaSGP aus Gräfeling bei München hatte beim Gang an die Börse mit viel Gegenwind zu kämpfen. Letztlich wurden rund 4 Millionen Aktien zu einem Preis von 31,50 Euro platziert. Eigentlich sollten es über 9 Millionen sein. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das chemie- und rezeptfreie Medikamente herstellt, beläuft sich im Zuge des Börsengangs auf 378 Millionen Euro. Der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei rund 62 Millionen Euro.



Trostpflaster für CFO Michael Rudolf: Mit dem IPO sollten ohnehin keine neuen Aktien platziert werden, dem Unternehmen sind durch den verkleinerten Börsengang also keine finanziellen Mittel entgangen. Lediglich die Gründungsaktionäre, Clemens Fischer und Madlena Hohlefelder, haben Aktien verkauft. Die beiden führen gemeinsam den Pharma-Inkubator Futrue.