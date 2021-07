Spacs boomen, performen aber nicht

Weil ihre Initiatoren und die beteiligten Investmentbanken hohe Gebühreneinnahmen einzustreichen pflegen, sind Spacs am Kapitalmarkt umstritten. Auch ihre Historie ist nicht gerade ruhmreich – viele Spacs bescherten ihren Aktionären hohe Verluste, auch in Deutschland. Trotzdem erleben die Börsenhüllen seit zwei Jahren einen Boom, vor allem in den USA.



Ihre Kurs-Performance ist in Summe jedoch schwach. Wie Bloomberg im Juni analysierte, haben zwei Drittel der seit Anfang 2019 an eine US-Börse gegangenen Spacs empfindliche Kursverluste erlitten: Diese 24 Spacs lagen zum Zeitpunkt der Analyse im Schnitt mit 26 Prozent im Minus. Eine Analyse der Investmentbank Barclays zeigt, dass Spacs, die (ähnlich wie Lakestar) bereits konkrete Übernahmeziele identifiziert haben, von Januar bis Juni im Mittel 7,7 Prozent an Wert eingebüßt haben. Der S&P 500-Index hat im gleichen Zeitraum um 18 Prozent zugelegt.



Lakestar hat den Erstzeichnern bislang weder Kursgewinne noch -verluste beschert. Die Aktie wurde zu 10 Euro ausgegeben, und dort notiert sie heute noch. Auch die Aktie des Ende April gestarteten zweiten deutschen Spacs „468 Spac I“ liegt aktuell fast genau auf dem Ausgabepreis von 10 Euro. Dieser 300 Millionen Euro große Spac hat ebenfalls schon einen Fusionspartner gefunden, den Kinder-Hörspielanbieter Boxine. Dieser soll bei dem Merger mit 1 Milliarde Euro bewertet werden.



