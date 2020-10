„Wir brauchen den Dax-200“

Warum das?

Viele passive Investoren – insbesondere aus dem Ausland – haben die Auflage, dass sie ausschließlich in den Dax investieren dürfen. Ein größerer Dax würde also viel mehr Unternehmen für diese Adressen investierbar machen. Selbst für Investoren, die keine festen Dax-Vorgaben haben, würden Investments in deutsche Small- und Mid-Caps interessanter werden. Erzählen Sie Ihren Investoren in New York doch mal, dass Sie groß in ein SDax-Unternehmen investieren wollen! Und das in einem ohnehin schon kleinen Kapitalmarkt wie Deutschland – wie sollen dessen Anleger darauf denn positiv reagieren? „Wir investieren in ein Dax-Unternehmen“ klingt da schon besser, ähnlich wie beim S&P 500 in den USA.