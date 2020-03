EZB legt massives Notkaufprogramm auf

Es ist die viel beschworene Bazooka, die die Europäische Zentralbank in der Nacht vom Mittwoch beschlossen hat: Mit einem Notkaufprogramm über 750 Milliarden Euro will die EZB die von der Corona-Pandemie gebeutelten Märkte stützen, gab Präsidentin Christine Lagarde bekannt. Das Programm mit dem Namen „Pandemic Emergency Purchase Programme“ (PEPP) soll bis zum Ende der Krise, mindestens aber bis zum Ende des Jahres laufen. Gekauft werden können Papiere aus dem Spektrum aller bisherigen Programme: Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe und ABS-Papiere.



Damit legt die Notenbank enorm nach. In der vergangenen Woche hatte sie bereits einige Maßnahmen zur Stabilisierung beschlossen, darunter auch neue Bondkäufe über 120 Milliarden Euro in diesem Jahr. Diese nach so kurzer Zeit erneute Aufstockung zeigt, wie dramatisch die Zentralbanker die Lage einschätzen. Auch die Kollateralbedingungen, zu denen Banken Sicherheiten bei der Zentralbank hinterlegen, wurden erweitert.



Einschließlich der bereits laufenden Programmen steigt die Summe, die die Bank in die Anleihemärkte pumpen wird, damit auf rund 1,1 Billionen Euro an – Reinvestitionen nicht eingeschlossen. Das ist auf den Monat heruntergebrochen mehr als zu den Hochzeiten der Eurokrise, als die Zentralbank unter Mario Draghi 80 Milliarden Euro pro Monat in den Markt schoss.