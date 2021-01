Finanzierungen: Mytheresa, Ceramtec, Benteler

Der Touristikkonzern FTI hat erneut Hilfe des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) erhalten: Laut F.A.Z. stellt der WSF eine stille Einlage über bis zu 250 Millionen Euro bereit, erst vor zwei Monaten hatte FTI schon einmal staatliche Mittel über 235 Millionen Euro erhalten, damals in Form eines Nachrangdarlehens. Dem Unternehmen zufolge handelt es sich bei der jüngsten Finanzierung um eine „Vorsichtsmaßnahme“.



Die Schweizer Swiss Steel (vormals Schmolz + Bickenbach) muss aufgrund eines Aktionärsstreits Verzögerungen bei einer geplanten Kapitalerhöhung fürchten. Die Liwet Holding hat kurz vor Weihnachten eine Sperre für die Eintragung der Kapitalerhöhung erwirkt. Dieser hatten die Aktionäre zuvor bei einer Generalversammlung mit knapp 67 Prozent der vertretenen Stimmen zugestimmt. Das Aktienkapital soll von derzeit rund 304 Millionen Schweizer Franken auf knapp 459 Millionen Franken steigen. Die Kapitalerhöhung soll in der zweiten Januarhälfte 2021 vollzogen werden. Liwet muss bis Jahresanfang beim zuständigen Gericht eine sogenannte „begründete vorsorgliche Maßnahme“ beantragen, die Sperre wird aber auch ohne begründeten Antrag verhängt. Swiss Steel hält an der Kapitalerhöhung fest und bezeichnete das Vorgehen Liwets als „verantwortungslos“.



Die deutsche Identitätsprüfungsplattform IDnow hat eine Finanzierung über 15 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank (EIB) erhalten. Das Geld soll in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie die internationale Expansion fließen. Norton Rose Fulbright (Federführung Marco Niehaus und Timo Noftz) hat die Europäische Investitionsbank beraten.