Finanzierungen: Six, Va-Q-Tec, Mytheresa

Das Biotech-Unternehmen Atai Life Sciences hat eine Series-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 125 Millionen Dollar (rund 105 Millionen Euro) abgeschlossen. Lead-Investoren waren die Apeiron Investment Group sowie Peter Thiel und Catalio Capital Management. Ebenfalls beteiligt waren Future Ventures und Galaxy Investment Partners sowie Neuinvestoren wie Falcon Edge Capital und Pura Vida Pro. Das frische Kapital will Atai Life Sciences zur Weiterentwicklung von Wirkstoffen und Technologien zur Behandlung von psychischen Erkrankungen nutzen. Rechtlich wurde das Unternehmen von der Kanzlei Dentons beraten.



Der Energiedienstleister Gasag hat über die digitale Plattform Finpair einen Schuldschein in Höhe von 50 Millionen Euro platziert. Neben den bereits bestehenden Investoren konnte Gasag auch neue Kreditgeber für sich gewinnen. Dem Unternehmen zufolge war die Transaktion überzeichnet und konnte am unteren Ende der Reoffer-Spreads platziert werden. Das Darlehen soll insbesondere der Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen sowie dem Transformationsprogramm „Gasag 2025“ dienen.



SFC Energy, ein Anbieter von Hybrid-Stromversorgungsanlagen, hat eine Kapitalerhöhung in Höhe von 10 Prozent durchgeführt. Insgesamt hat das Unternehmen rund 1,3 Millionen neue Aktien zu einem Preis von je 14,77 Euro bei institutionellen Investoren platziert. M.M. Warburg & Co fungierte als Sole Bookrunner und First Berlin Securities Brokerage als Placement Agent der Transaktion. SFC Energy fließt durch die Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 19,4 Millionen Euro zu.



Der Wind- und Solarparkbetreiber Abo Wind hat durch eine Kapitalerhöhung 16,2 Millionen Euro eingesammelt. Insgesamt sind 550.000 neue Aktien zu einem Preis von je 29,50 Euro bei institutionellen Investoren platziert worden. Rund 30 neue Aktionäre beteiligten sich an der Emission, wie Abo Wind mitteilt. Das Bankhaus Metzler hat die Transaktion, durch die der Anteil der beiden Gründerfamilien am Unternehmen von 55 auf 52 Prozent sinkt, begleitet. Abo Wind zufolge war dies die bisher größte Kapitalerhöhung in der Unternehmensgeschichte.