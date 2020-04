Finanzierungen: Rewe, Deutsche Bahn, EnBW

Das österreichische Öl- und Gasunternehmen OMV hat Anleihen in Höhe von 1,75 Milliarden Euro begeben. Die Bonds sind in drei Tranchen unterteilt. Die erste Tranche über 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von vier Jahren und wird mit 1,5 Prozent verzinst. Die zweite Tranche über 500 Millionen Euro läuft über acht Jahre und hat einen Zinskupon von 2 Prozent. Die dritte mit 2,375 Prozent verzinste Tranche hat ein Volumen von 750 Millionen Euro und eine Laufzeit von 12 Jahren. Als Konsortialführer der Transaktion fungierten Barclays Bank Ireland, Crédit Agricole CIB, MUFG Securities, Société Générale und Unicredit Austria. Das Bankenkonsortium wurde rechtlich von der Kanzlei White & Case (Federführung: Karsten Wöckener) beraten.



Der Arzneimittelversandhändler Shop Apotheke Europe hat eine Kapitalerhöhung über 65 Millionen Euro abgeschlossen. Insgesamt rund 1,12 Millionen neue Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings zu einem Preis von 58 Euro je Aktie platziert worden. Ursprünglich war nur ein Volumen von 55 Millionen Euro geplant gewesen. Die Online-Apotheke will den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur Unterstützung und Finanzierung des weiteren Wachstums verwenden.



Die Gläubiger der Wandelanleihe 2015/2020 des Pflegeimmobilienentwicklers Senivita haben der geplanten Änderung der Anleihebedingungen zugestimmt. Auf der Versammlung in der vergangenen Woche haben sich mehr als 95 Prozent der Gläubiger dafür ausgesprochen, die Laufzeit und den Zinssatz des Bonds zu verändern, wie Senivita mitteilt. Die am 12. Mai dieses Jahres fällige Anleihe wurde nun um fünf Jahre bis zum 11. Mai 2025 verlängert. Zudem wurde der Zinssatz von derzeit 6,5 Prozent auf 8,5 Prozent erhöht. Dabei soll nach einem jährlichen Stufenplan nur ein Teil des Zinses ausgezahlt werden. Der nicht ausgezahlte Zinsanteil wird dem Unternehmen zufolge am Ende der Laufzeit als einmalige Zusatzzahlung geleistet. Rechtlich wurde Senivita bei der Transaktion von der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek beraten.



Das Bergisch Gladbacher Biotechnologieunternehmen Miltenyi Biotech hat einen Schuldschein über 150 Millionen Euro platziert. Das Darlehen umfasst vier Tranchen mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren mit fixer und variabler Verzinsung. Als Co-Arrangeur der Transkation fungierte dabei die Kreissparkasse Köln, Lead-Arrangeure waren LBBW und Helaba. Zudem wurde die Emission parallel zum klassischen Prozess auch über die digitalen Plattformen VC Trade und Debtvision vermarktet. Mit den frischen Mitteln will Miltenyi Biotech unter anderem in die Erweiterung und Ausstattung von Gebäuden sowie in die Erhöhung von Produktionskapazitäten investieren.



Die Schweizer Leasinggesellschaft Amag Leasing hat einen neuen Konsortialkredit über 1,9 Milliarden Schweizer Franken (rund 1,8 Milliarden Euro) mit einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen. Ein entsprechender Vertrag sei mit der führenden Bank Credit Suisse sowie 24 weiteren Schweizer und einer Liechtensteiner Bank vergangene Woche unterschrieben worden, teilte Amag mit.



Das Software-Start-up Dataguard hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Der Finanzinvestor One Peak investiert im Rahmen dieser Transaktion 20 Millionen Dollar (rund 18,4 Millionen Euro) in das Münchener Unternehmen. Mit dem neu erworbenen Kapital will Dataguard das weitere Wachstum finanzieren. Hogan Lovells (Federführung: Volker Geyrhalter) hat das Start-Up bei der Finanzierungsrunde rechtlich beraten.