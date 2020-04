Schaeffler begibt erstmals (grünen) Schuldschein

Der Schuldschein trage zur Investorendiversifizierung bei, erweitere den aktuellen Mix an Finanzierungsinstrumenten und stärke die Liquiditätsposition der Schaeffler Gruppe zusätzlich, so Schaeffler-Finanzvorstand Dietmar Heinrich.



Neben den operativen Mittelzuflüssen setzte Schaeffler bislang bei der mittel- und langfristigen Finanzierung auf Bankkredite und Anleihen. So hat der Konzern aus Herzogenaurach beispielsweise derzeit Anleihen im Gesamtvolumen 2,8 Milliarden Euro am Markt platziert.