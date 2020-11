Bertelsmann-CFO Hirsch fädelt Mega-Deal ein

Die Milliardenübernahme stemmt CFO Bernd Hirsch komplett in bar aus vorhandenen liquiden Finanzmitteln. Diese beliefen sich laut Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni dieses Jahres auf knapp 4,8 Milliarden Euro – ein angenehmes Polster, um die Akquisition zu finanzieren.



„Eine externe Mittelaufnahme ist nicht erforderlich, auch dank der insgesamt erfreulichen Geschäftsentwicklung seit dem Sommer und dem bereits abgeschlossenen Verkauf von diversen Geschäften, Beteiligungen und Immobilien“, lässt sich Vorstandschef Thomas Rabe zitieren.



Dennoch hat die Coronavirus-Krise auch ihre Spuren bei dem Verlag hinterlassen: Der Konzernumsatz fiel im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 10 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in Höhe von rund 1 Milliarde Euro fiel im Vorjahresvergleich um 28 Prozent. Den Rückgang des Gewinns begründet Bertelsmann mit den Auswirkungen der Coronakrise insbesondere auf die RTL Group sowie Gruner + Jahr.



Das Geschäft mit Büchern hingegen hat in der Coronakrise stark angezogen, besonders in den USA. Stärker nachgefragt wurden sowohl gedruckte Bücher als auch E-Books oder Hörbücher. Zudem setzte die Bertelsmann-Tochter Penguin Random House während der Krise auf virtuelle Events und Online-Buchempfehlungen. Ihr Umsatz legte im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 1,6 Milliarden Euro zu, der Gewinn stieg im gleichen Zeitraum um knapp 9 Prozent auf 227 Millionen Euro.