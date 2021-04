KfW-Kredite: Wird die tilgungsfreie Zeit verlängert?

Da eine längere tilgungsfreie Zeit eine Vertragsänderung darstellt, muss diese beantragt werden. Wichtig dabei: Die Entscheidung über eine Verlängerung muss die an der Finanzierung beteiligte Hausbank in jedem Fall mittragen. Antragsteller können Kuhmann zufolge auf Entgegenkommen hoffen: „Derzeit wird vieles möglich gemacht. Pragmatismus und Erleichterungen stehen in der aktuellen Phase im Fokus.“