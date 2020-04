Sanha muss Anleihe neu strukturieren

Konkret sollen die Anleihebedingungen in vier Punkten angepasst werden: Zunächst wird die Laufzeit der Mittelstandsanleihe um drei Jahre bis 2026 verlängert. Zudem will Sanha einen reduzierten Staffelzins einführen. Dieser sieht für den Zeitraum vom 4. Dezember 2019 bis 4. Juni 2022 einen jährlichen Zinssatz von 2 Prozent vor, für das folgende Jahr werden 3 Prozent fällig. Ab Juni 2023 bis zum Ende der Laufzeit am 4. Juni 2026 beträgt der jährliche Zinssatz 4 Prozent.



Damit sinkt die Verzinsung deutlich: Der jährliche Kupon der Anleihe, der halbjährig gezahlt wird, betrug bis zum 3. Juni 2018 noch 7,75 Prozent. Bis 2023 sollte er schrittweise von 8,5 Prozent auf 6,25 Prozent absinken.