Tui bekommt milliardenschwere Staatshilfe

Die Prognosen des Reisekonzerns für das laufende Geschäftsjahr dürften sich seitdem allerdings deutlich verdüstert haben, da die Auswirkungen der Krise auch auf den europäischen Markt nun viel stärker durchschlagen. Die Stornierung vieler Reisen wird ein Loch in die Kasse reißen, da die Tui beispielsweise Anzahlungen von Kunden zurückerstatten muss. Wann der Konzern seine normale Geschäftstätigkeit wieder vollständig wird aufnehmen können, ist zudem derzeit noch völlig offen.



Der Reisekonzern hat bereits auf die schwierige Situation reagiert: So sollen die Tui-Beschäftigten vom 1. April bis 30. September in Kurzarbeit gehen. Auch der Vorstand um CEO Friedrich Joussen und CFO Birgit Conix setzte ein Zeichen: Die Manager wollen von April an bis auf weiteres auf 30 Prozent ihres Grundgehalts verzichten.



Die Tui-Aktie hat seit Beginn der Corona-Krise fast zwei Drittel ihres Werts verloren und steht aktuell bei 4,11 Euro.



