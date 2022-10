Um sage und schreibe 74 Prozent liegt das Emissionsvolumen am Schuldscheinmarkt in den ersten neun Monaten 2022 über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden in 102 Deals Schuldscheine über fast 21 Milliarden Euro abgeschlossen. 2021 waren es in neun Monaten gerade mal knapp 12 Milliarden Euro bei 82 Deals. Das zeigt das aktuelle FINANCE-Schuldschein-Update, das exklusiv für FINANCE von dem Datenanbieter Refinitiv zusammengestellt wird.

Blickt man tiefer in die Zahlen wird klar, dass für diese hohe Zahl vor allem das erste Halbjahr verantwortlich ist, in dem der Schuldscheinmarkt einen neuen Rekord schrieb. Rund 17 Milliarden Euro wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres platziert. Das dritte Quartal zeigt sich mit etwas mehr als 4 Milliarden Euro deutlich zurückhaltender. Gründe dafür gibt es einige.