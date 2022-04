Starker Start am Schuldscheinmarkt

Trotz der schweren Folgen des Ukrainekriegs in vielen Bereichen des Kapitalmarkts lief der Schuldscheinmarkt im ersten Quartal auf Hochtouren. Insgesamt hat sich das Volumen der Neuemissionen um sage und schreibe 59 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2021 erhöht. In 32 Transaktionen wurden Schuldscheine über rund 6,1 Milliarden Euro platziert. Im gesamten ersten Halbjahr 2021 waren es gerade mal 6,7 Milliarden Euro. Das zeigt das aktuelle FINANCE-Schuldschein-Update, das der Datenanbieter Refinitiv exklusiv für FINANCE aufbereitet hat: Dies waren die wichtigsten Marktentwicklungen, Deals und Veränderungen in den League-Tables.