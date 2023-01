Es ist ein beispielloser Vorgang in der deutschen Wirtschaftsgeschichte: Seit Monaten sucht der taumelnde Immobilienkonzern Adler einen Wirtschaftsprüfer, der den Jahresabschluss für das Jahr 2022 prüft, doch er findet keinen. Selbst die gerichtliche Bestellung von KPMG brachte keine Abhilfe, denn das Big-Four-Haus weigert sich, das Mandat zu übernehmen.

Eine rechtliche Verpflichtung, dem Gerichtsbeschluss Folge zu leisten, gibt es nicht. Die Adler Group muss weiter nach einem Abschlussprüfer suchen und steckt im Dilemma: Der Konzern braucht zwingend einen geprüften Jahresabschluss. Das schreibt das Handelsgesetzbuch vor. Ohne geprüften Jahresabschluss lassen sich Anleihen nicht verlängern und erst recht keine Neuen begeben. Für ein Unternehmen, das sich in der Restrukturierung befindet, ist das fatal.

Braucht es also entsprechende gesetzliche Regelungen, die Wirtschaftsprüfer dazu zwingen können, ein Mandat gegen ihren Willen zu übernehmen? Oder besteht schon jetzt ein Kontrahierungszwang wie bei Notaren oder Rechtsanwälten, die zur Pflichtverteidigung herangezogen werden können?

Ist verweigerte Prüfung ein systemisches Problem?

„Ich sehe hier kein systemisches Problem“, sagt Marc Liebscher gegenüber FINANCE. Der Rechtsanwalt ist spezialisiert auf Bank- und Kapitalmarktrecht sowie auf Insolvenz- und Gesellschaftsrecht. Er sieht auch keine rechtlichen Grundlagen für einen gesetzlichen Kontrahierungszwang, den manche Juristen hier sehen. „Der Vergleich mit den Pflichtverteidigern hinkt gewaltig“, ist er überzeugt.

Marc Liebscher ist Rechtsanwalt bei der (Berliner) Kanzlei Dr. Späth & Partner und Mitglied des Vorstands der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Foto: Privat

Ein Pflichtverteidiger wird bestellt, wenn sich der Beklagte in einem Strafprozess keine Verteidigung leisten kann oder will. Denn: „Ein Strafverfahren ist ein massiver staatlicher Grundrechtseingriff, eine verweigerte Prüfung des Jahresabschluss ist das nicht“, sagt Liebscher. Die Voraussetzung eines geprüften Jahresabschlusses werde vor allem von der Privatwirtschaft auferlegt. Deshalb könne es auch keinen staatlichen Zwang geben, ein Mandat zur Abschlussprüfung zu übernehmen, so der Anwalt.

Für Liebscher ist Adler „ein krasser Sonderfall“. Er ist überzeugt: „Adler-Group-Verwaltungsratschef Kirsten hat mit seinem breitbeinigen Auftreten im Investorencall zur Vorstellung des Sonderuntersuchungsberichts die Prüfer von KPMG vor den Kopf gestoßen.“ KPMGs anschließende Mandatsniederlegung könne Liebscher daher gut nachvollziehen.

Machtverhältnis verschiebt sich zu Prüfern hin

Liebscher, der auch Anleger gegen Wirecard vertritt, sieht in der Weigerung KPMGs eine direkte Reaktion auf Wirecard. In dem Fall war KPMG als Forensiker beauftragt und veröffentlichte einen kritischen Untersuchungsbericht. Dessen Ergebnis wurde vom Unternehmen öffentlich jedoch komplett falsch dargestellt. Wegen der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht konnte sich KPMG dazu nicht äußern.

„Prüfer sagen sich jetzt: ‚Wir lassen uns nicht mehr am Nasenring durch die Manege ziehen.‘“ Marc Liebscher, Rechtsanwalt

„Die Abschlussprüfer sehen seit Wirecard, dass sie in den Fokus der Regulierer und der Investoren geraten und stärker in Haftung genommen werden. Und die Abschlussprüfer sagen sich jetzt: ‚Wir lassen uns von den Unternehmen nicht mehr am Nasenring durch die Manege ziehen.‘“

KPMG zeige laut Liebscher stellvertretend für die Branche: „‚Wer mit uns Schlitten fährt, der riskiert, am Ende ohne Abschlussprüfer dazustehen.‘“ Er hält es deshalb nicht für ausgeschlossen, dass Abschlussprüfer künftig aggressiver als bisher reagieren, wenn ihnen beispielsweise angeforderte Unterlagen nicht vorgelegt werden. „Wir erleben gerade eine tektonische Verschiebung“, so Liebscher. „Die Abschlussprüfer sind motiviert, das Machtverhältnis gegenüber den geprüften Unternehmen neu zu justieren.“

Liebscher: Adlers Chancen auf Prüfer sind gering

Adlers Chancen, einen anderen Wirtschaftsprüfer zu finden, hält Liebscher für gering, angesichts dessen, dass einige Vertreter der „Big Four“ und „Next Seven“ bereits abgesagt hätten. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese jetzt ihre Meinung ändern. Dafür weist das Prüfmandat meiner Ansicht nach zu viele rote Flaggen auf, die einen Abschlussprüfer dazu zwingen, eine forensische Prüfung vorzunehmen“, so sein hartes Urteil.

Hinzu käme, dass ein neuer Prüfer jetzt nicht mehr viel Zeit hätte, sich in das neue Mandat einzuarbeiten – vorausgesetzt, die WP-Gesellschaft hätte überhaupt genügend Manpower, die sie kurzfristig für eine tiefe Abschlussprüfung bereitstellen könne.

Auch sieht Liebscher mögliche rechtliche Risiken für den Abschlussprüfer. Er beziffert die Wahrscheinlichkeit auf einen Rechtsstreit nach erfolgter Prüfung der Adler-Bilanz auf 80 bis 90 Prozent – ganz egal, ob das Testat uneingeschränkt erteilt werde oder nicht. Aus diesem Grund kann er sich auch nicht vorstellen, das kleinere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft das Mandat annehmen. „Für die könnte das Adler-Mandat ein Himmelfahrtskommando werden.“

Wie kann Adler einen Abschlussprüfer finden?

Doch wie kommt Adler dann aus dem Dilemma wieder heraus? „Die Adler Group und ihr Verwaltungsratschef Kirsten müssen kräftig zurückrudern.“ Liebscher sieht auch KPMG hier in der Pflicht: „KPMG wird über seinen Schatten springen und das Mandat doch noch annehmen müssen. Das ist die einzige vernünftige Lösung.“ KPMG kenne das Unternehmen schon, habe es einige Zeit geprüft und brauche deshalb keine Einarbeitungszeit.

„Wenn KPMG weiter in der Schmollecke bleibt, passiert nichts.“ Marc Liebscher, Rechtsanwalt

„Adler wird KPMG vollen Zugang gewähren und glaubhaft zeigen müssen, dass es im Sinne des Abschlussprüfers an der Prüfung mitwirken und alle geforderten Unterlagen vorlegen wird“, sagt Liebscher. Nur wenn Adler die rund 800.000 E-Mails und Dokumente vorlege, die KPMG bisher nicht einsehen durfte, habe Adler noch eine Chance. „Die Adler Group steht nackt im Wind“, drückt es Liebscher aus.

Doch selbst dann sei der Ausgang ungewiss. KPMG sitze letztendlich am längeren Hebel. Adler könne sich zwar hübsch für die Tanzfläche machen, so Liebscher, doch: „It takes two to Tango. Wenn KPMG weiter in der Schmollecke bleibt, passiert nichts.“

Liebscher: Für Adler wird es jetzt noch schwerer

An dem Dilemma, in dem Adler steckt, ändert Liebschers Meinung nach auch die Untersuchung der fehlenden Dokumente durch eine von Adler beauftragte und namentlich nicht genannte Anwaltskanzlei nichts. Laut Adler habe die Überprüfung keinen belastenden Befund ergeben.

Adler wollte zum einen wissen, ob die Dokumente Anhaltspunkte bieten, dass Geschäfte mit nahestehenden oder vermeintlich nahestehenden Personen getätigt wurden, die einem Drittvergleich nicht standhalten. Zum anderen wollte der Immobilienkonzern in Erfahrung bringen, ob der Datenbestand Informationen über Vorgänge enthält, die für einen Abschlussprüfer von Relevanz sein können.

Liebscher sieht das Verhalten Adlers kritisch und hält es für nicht hilfreich. „Welche Dokumente prüfungsrelevant sind, entscheidet der Abschlussprüfer, nicht das Unternehmen.“ Dies sei ein weiterer Schritt weg von KPMG und hin zu einer eigentümlichen Interpretation, wie eine Abschlussprüfung ablaufen sollte. „Adler meint, eine Abschlussprüfung im Wege einer ‚Selbsterkenntnis‘ durchführen zu können“, so Liebscher.

Dieser Schritt sei nicht nur schlecht für die Kapitalmarktkultur in Deutschland, sondern er zeige auch, das Adler noch immer nicht die Position von KPMG akzeptiere. „Es wird für Adler jetzt noch schwerer, einen Abschlussprüfer zu finden“, prognostiziert Liebscher.

Und was passiert, wenn der zweitgrößte deutsche Immobilienkonzern wirklich keinen Abschlussprüfer findet? „Dann macht sich der deutsche Kapitalmarkt international wieder zum Gespött.“