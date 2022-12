So lebte Ex-Wirecard-Chef Markus Braun

Von außen wirkt das Haus am Ende einer Sackgasse für eine Millionärsvilla fast schon unspektakulär. Erst im Inneren offenbart das im traditionellen Tiroler Stil gebaute Chalet seine Geheimnisse. Eins davon: Unspektakulär ist in dieser Holzhütte so gut wie nichts. Auf rund 500 Quadratmetern Wohnfläche, verteilt auf dreieinhalb Stockwerke, finden sich ein exklusiver Weinkeller, ein Schwimmbad, ein Fitnessraum sowie vier Schlafzimmer.

Treppen gibt es zwar, aber laufen müssen die Bewohner nicht unbedingt – ein eingebauter Aufzug macht‘s möglich. Besitzer des Hauses ist Ex-Wirecard-Chef Markus Braun. Bis zu seiner Verhaftung hielt er sich in den vergangenen Jahren regelmäßig in seinem Chalet auf.

Im österreichischen Nobelkurort Kitzbühel stehen hochpreisige und luxuriöse Immobilien im wahrsten Sinne des Wortes an jeder Ecke. Hier haben unter anderem die BMW-Erbin Susanne Klatten, der ehemalige Hugo-Boss-Chef Werner Baldessarini und Unternehmerin Maria-Elisabeth Schaeffler ihren Zweitwohnsitz. Doch das Braun’sche Chalet hat selbst in diesem High-Society-Dorf etwas Abgehobenes.