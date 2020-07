Coronavirus: Fünf Erfolgsfaktoren für Landesbürgschaften

Die Coronavirus-Pandemie hat in einer seit Jahrzehnten nicht dagewesen Art und Weise Spuren in der weltwirtschaftlichen Entwicklung hinterlassen. Noch lassen sich die mittelfristigen Auswirkungen auf viele Geschäftsmodelle kaum prognostizieren. Die mittel- und langfristige Finanzierungssicherung steht daher für CFOs und Treasurer mehr denn je im Fokus.



Obwohl es eine Vielzahl an Kreditprogrammen gibt, ist es für viele Unternehmen schwieriger als erwartet, eine geeignete Finanzierung zu erhalten. Dies gilt vor allem für Unternehmen, die sich bereits vor der Pandemie in einer Umbruchphase mit schwacher oder sogar negativer Ergebnisentwicklung befanden. Für sie sind Unterstützungsprogramme wie etwa das der KfW oft nicht zugänglich.