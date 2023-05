Wie ChatGPT & Co. die Finanzabteilung verändern

Günther Krosnagel steht vor einem großen virtuellen Dashboard. Probleme in den Lieferketten scheinen dem Maschinenbauer Conivity, für den der Manager als CFO arbeitet, das Geschäftsjahr zu verhageln. Das Unternehmen ist global aktiv, speziell in Südamerika läuft es schlecht. „Gib mir doch bitte die Umsatzzahlen für Argentinien und Brasilien“, sagt er, obwohl er allein im Raum ist. Auf dem Bildschirm erscheinen binnen Sekunden die tagesaktuellen Zahlen.

Die lesen sich nicht gut. An einer anderen Stelle erscheint, dass der US-Dollar derzeit abwertet, was für Exporteure wie Conivity schlecht ist. „Kannst du mir sagen, wie man den US-Dollar am besten absichert?“, fragt der Finanzchef. „Ja, gerne, hier sind einige Optionen“, sagt nun eine computergenerierte Stimme und listet die Möglichkeiten auf. „Okay, danke. Schreib mir bitte einen einseitigen Risikobericht mit Bulletpoints für Südamerika und den Implikationen des schwachen US-Dollar“, gibt der CFO eine weitere Anweisung. Sekunden später ist der Bericht im E-Mail-Postfach des Finanzvorstands.