Bund springt Kreditversicherern zur Seite

Der Schutzschirm sei gerade für den Mittelstand „elementar“, betont Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in der DACH-Region. Allerdings soll der Schutzschirm kein Freibrief sein. Die Regelungen soll vormals gesunden Unternehmen zugutekommen, die durch das Coronavirus in die Krise geraten sind – und nicht solchen, die sich schon vor der Corona-Pandemie in finanziellen Schwierigkeiten befanden. „Der mit dem Bund vereinbarte Schutzschirm ist eine gemeinsame Maßnahme, um explizit die zuvor gut aufgestellten Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten zu schützen", betonte auch Euler-Hermes-CEO Van het Hof.



Unternehmen, die losgelöst von der Corona-Pandemie in finanziellen Schwierigkeiten seien, fielen dagegen nicht unter die nun getroffene Vereinbarung. „Bei einigen Unternehmen wirkt Corona nicht als primäre Ursache, sondern vielmehr als Katalysator für bereits bestehende finanzielle Probleme. Für diese Unternehmen gibt es dadurch keinen generellen Freifahrtschein“, sagte Van het Hof.

Die Entscheidung über die Kreditlimite fällen die Versicherungen weiterhin auf Basis einer individuellen Bonitätsbewertung. Entwickelt sich diese Bonität besonders schlecht, sind weiterhin Limitkürzungen möglich.

