Corona und Lieferketten: „Wie eine Kriegssituation“

Sie erwähnten eingangs auch ein gesamtgesellschaftliches Lieferkettenproblem. Was meinen Sie damit?

Ich befürchte, dass es in einigen Tagen in Deutschland Engpässe bei der Versorgung mit frischen Lebensmitteln geben könnte. Denn wer erntet und transportiert denn jetzt das frische Obst und Gemüse, das in Spanien, Italien oder Holland gerade reif wird? Das ist ein sehr ernstes Problem. Grundsätzlich hat Deutschland zwar alle Voraussetzungen für die Selbstversorgung für Milch, Kartoffeln, Fleisch und Gemüse. Es sollte deshalb keine Panik entstehen. Aber auch in Deutschland stellt sich die Erntefrage: Momentan geht die Ernte in Deutschland los, besonders bei dem allseits beliebten Spargel, bei Paprika und Gemüse in Gewächshäusern. Der Deutsche Bauernverband (DBV) rechnet angesichts der Grenzschließungen wegen des Coronavirus mit einem akuten Mangel an Erntehelfern aus dem Ausland.

