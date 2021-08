Herr Funck, hinter Haniel liegen schwierige Jahre. Vor allem die Metro-Beteiligung, die Sie inzwischen weitgehend an den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky verkauft haben, erwies sich als Milliardengrab. Gemeinsam mit Ihrem CEO Thomas Schmidt haben Sie dem Unternehmen daher eine strategische Neuausrichtung verordnet. Wie soll die aussehen?

Als Thomas im Sommer 2019 die CEO-Rolle übernommen hat, haben wir Haniel sehr grundsätzlich überdacht. Wir haben uns gefragt: Wofür steht das Unternehmen? Und: Was wollen wir verändern? Das Ergebnis lässt sich am besten mit dem Begriff „enkelfähig“ zusammenfassen: Wir wollen Wert für Generationen schaffen, indem wir Unternehmen entwickeln, die zu einer lebenswerten Zukunft beitragen und damit erfolgreicher sind als der Markt.



... und wenn das nicht gelingt, wie bei dem defizitären Edelstahl-Recycler ELG, den Haniel gerade verkauft, dann heißt es Trennung?

Wir schauen immer, wer der beste Eigentümer für eine Beteiligung ist. Und ja, bei ELG glauben wir, dass Outperformance im Verbund mit einem strategischen Investor besser möglich ist. Deshalb haben wir ELG an den luxemburgischen Stahlhersteller Aperam verkauft.



Mit dem Elektronikhändler Ceconomy, an dem Haniel 22,71 Prozent hält, haben Sie ein weiteres Krisenunternehmen im Portfolio. Auch bei dem Büromöbelhändler Takkt gibt es Veränderungsbedarf. Was haben Sie mit den beiden Unternehmen vor?