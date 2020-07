Angebliche Bitcoin-Transfers nach Russland, manipulierte Einreisedaten auf den Philippinen und nun die angebliche Aufsicht des russischen Militärgeheimdiensts: Die Flucht von Jan Marsalek hat Hollywood-Potenzial. Der „Spiegel“ stellt in seiner aktuellen Titelgeschichte sogar die These in den Raum, dass der frühere Wirecard-Vorstand mit den russischen Geheimdiensten kooperiert oder sogar für sie gearbeitet haben soll.



So soll Marsalek vor Dritten damit geprahlt haben, mit russischer Hilfe in die vom Assad-Regime eroberte syrische Stadt Palmyra gereist zu sein. Zudem soll er sehr häufig in Moskau gewesen sein. Auch der Name Tschetschenien taucht in seinen Reiseunterlagen auf. Im Bürgerkriegsland Libyen soll Marsalek versucht haben, eine private Miliz aufzubauen.