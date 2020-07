Wirecard stellt Insolvenzantrag

Wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass Wirecard offenbar 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz fehlen, folgt nun die Schocknachricht: Der Zahlungsdienstleister, zuletzt immerhin in der ersten Börsenliga im Dax notiert, musste am heutigen Donnerstag beim Münchener Amtsgericht einen Insolvenzantrag stellen. Grund für den Antrag seien drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.



Es werde zudem geprüft, ob auch Insolvenzanträge für Tochtergesellschaften der Gruppe gestellt werden müssten. Die Wirecard Bank AG ist nicht Teil des Insolvenzverfahrens, betont Wirecard. Die Bafin habe für die Wirecard Bank AG bereits einen Sonderbeauftragten eingesetzt. Die Freigabeprozesse für alle Zahlungen der Bank würden zukünftig ausschließlich innerhalb der Bank und nicht mehr auf Gruppenebene liegen, heißt es weiter.



„Das Unternehmen wird in Abstimmung mit dem vom Insolvenzgericht zu bestellenden vorläufigen Insolvenzverwalter mögliche Sanierungschancen weiterverfolgen“, so Wirecard.