Galeria Karstadt Kaufhof will nicht länger auf Corona-Staatshilfen warten

Doch nun kommt alles anders: Im Rahmen des Schutzschirmverfahrens nach Paragraf 270b der Insolvenzordnung will die bestehende Geschäftsführung das Unternehmen in Eigenverwaltung sanieren. Als Chefsanierer soll ihnen der frühere Schlecker-Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz für die Restrukturierung zur Seite stehen. Zum vorläufigen Sachwalter ist Frank Kebekus bestellt worden.



Die Eigentümerin von Karstadt Kaufhof, die Signa-Holding des österreichischen Eigentümers René Benko, kündigte auch unter den neuen Bedingungen weitere finanzielle Hilfe in dreistelliger Millionenhöhe an. Bereits in dieser Woche hatte Signa bereits 140 Millionen nach Essen transferiert. In den Monaten zuvor wurden bereits mehr als 500 Millionen Euro investiert, hieß es in der Mitteilung.