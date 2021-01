Kajo Neukirchen an Corona verstorben

Wenig später, schon 1993, rettete er die mittlerweile als GEA Group firmierende Metallgesellschaft (MG) vor dem Ruin. Dabei ging der knallharte Manager abermals nach seinem Schema F vor: Kostensenkungen, Stellenstreichungen und Verkauf von Tochterunternehmen. Allein bei der Metallgesellschaft blieben von den über 700 Tochtergesellschaften am Ende lediglich 380 übrig. Gleichzeitig richtete er den Konzern auf die vier Kernbereiche Anlagenbau, Handel, Chemie und Bautechnik aus. In Erinnerung dürfte vielen die erbitterte Fehde mit MG-Großaktionär Otto Happel geblieben sein, der ihn im Jahr 2003 samt saftiger Abfindung von 13 Millionen Euro vor die Tür setzte.



Zuletzt machte sich Neukirchen im Private-Equity-Bereich als Gesellschafter der nach ihm benannten Kajo-Neukirchen-Gruppe einen Namen. Bis zuletzt stand er gemeinsam mit seinem Sohn Ralph an der Spitze der Eschborner Beteiligungsfirma, die neben Mittelstandsbeteiligungen auch in Immobilien investiert. Neben den IT-Unternehmen Vivavis und Systema gehören unter anderem auch der Papierhersteller Lahn Paper, der vielseitige Industriezulieferer Seeger-Orbis und der Oberflächenveredler Surfactor zum Portfolio. Einen Coup landete Neukirchen mit seinem Investment in den Transformatorenhersteller SGB-Smit, den er in den frühen 2000ern günstig von RWE übernahm und 2008 mit hohem Gewinn an BC Partners verkaufte.



Kajo Neukirchen hinterlässt eine Ehefrau, zwei Kinder und vier Enkeltöchter.



