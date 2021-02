Knorr-Breme-Großaktionär Heinz Hermann Thiele ist tot

Der Unternehmer Thiele hat eine große Rolle in der Firmengeschichte von Knorr-Bremse inne. Der Selfmade-Milliardär begann seine Karriere 1969 als Patent-Sachbearbeiter bei dem Lastwagen- und Bahn-Zulieferer. Als das Unternehmen nach einem Erbschaftsstreit zum Verkauf stand, griff er 1985 beherzt selbst zu und übernahm das Münchener Unternehmen.

Als CEO gelang es ihm, den mittelständischen Zulieferer zu einem Global Player in dem Markt für Zug- und Lkw-Bremsen auszubauen. Er ergatterte Großaufträge aus China und stattete mit Knorr-Bremse zum Beispiel in den 90er-Jahren die U-Bahn in Schanghai mit Bremssystemen aus. Auch nachdem er 2007 seine CEO-Rolle abgab, blieb Thiele in die Entscheidungen des Bremsenherstellers eingebunden. Er wurde Chef des Aufsichtsrat und schließlich Ehrenvorsitzender des Gremiums.

So wirkte Thiele auch an dem Börsengang von Knorr-Bremse im Jahr 2018 mit. Auch nach dem Verkauf von Aktien hielt er zusammen mit seiner Tochter nach dem IPO noch 59 Prozent der Anteile. Im Juli 2020 wurde Thiele sogar wieder selbst aktiv: Nach einer Führungskrise kehrte der Jurist als stellvertretender Vorsitzender in den Aufsichtsrat zurück.

Das Unternehmen ehrt Thiele als eine für den Konzern prägende Persönlichkeit: „Vorstand und Aufsichtsrat trauern um eine globale und visionäre Unternehmerpersönlichkeit, die die weltweite Schienen- und Nutzfahrzeugbranche über Jahrzehnte wegweisend geprägt hat. Heinz Hermann Thiele hat sein ganzes Leben in den Dienst der Firma gestellt“, schreibt Knorr-Bremse in der Mitteilung.