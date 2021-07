Monsanto: Nächster Milliarden-Schock bei Bayer

Die 2016 eingetütete Mega-Übernahme von Monsanto belastet den Bayer-Konzern mit weiteren Milliarden. Um Vorsorge für Einigungen mit künftigen Glyphosat-Klägern zu treffen, bildet Bayer zusätzliche Rückstellungen in Milliardenhöhe. Es geht um einen Brutto-Betrag von 4,5 Milliarden US-Dollar vor Steuern und Abzinsung, umgerechnet entspricht das etwa 3,8 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Bayer-Konzerns im gesamten ersten Quartal 2021 summierte sich auf knapp 3,1 Milliarden Euro.



Bayer hatte Ende Mai die Vergleichsgespräche in den milliardenschweren Glyphosat-Prozessen abgebrochen, der Konzern will den Rechtsstreit nun vor den US Supreme Court bringen, das höchste Gericht des Landes. Dafür planen die Leverkusener konkret mit zwei Szenarien: Entschiede der US Supreme Court zu Gunsten von Bayer, wären die Streitigkeiten in den USA weitgehend beigelegt. Bayer lässt durchblicken, dass die neuen Rückstellungen dann wieder aufgelöst werden könnten. Nimmt das höchste US-Gericht die Klage jedoch nicht an oder urteilt im Sinne der Kläger, müsste Bayer ein eigenes Programm aufsetzen, um die Ansprüche der Geschädigten über vordefinierte Kompensationen zu befriedigen. Dessen Finanzierung dienen die neuen Rückstellungen. Mit einer Entscheidung des Supreme Courts rechnet Bayer im kommenden Jahr.