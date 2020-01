Bryan Garnier holt vier Neue für München

Damit wächst das Münchener Büro von Bryan Garnier vier Jahre nach der Fusion mit dem M&A-Beratungshaus Cartagena auf 20 Berater. Zum Zeitpunkt der Fusion waren es zwölf Mitarbeiter, die von Cartagena kamen.



Laut Angaben von Bryan Garnier hat sich die Anzahl der Transaktionen mit maßgeblicher Beteiligung des Münchener Büros in den vergangenen drei Jahren verdoppelt. Die M&A-Boutique hofft, dass sich die Schlagzahl in den nächsten ein bis zwei Jahren erneut verdoppeln wird. Der bekannteste Deal, an dem Bryan Garnier in Deutschland zuletzt beteiligt war, war der Börsengang des Mainzer Biotechs Biontech an der Nasdaq, bei dem Bryan Garnier als Joint Bookrunner beteiligt war. Die Boutique beriet auch bei einer Finanzierungsrunde des Drohnensoftwareentwicklers Unifly mit Beteiligung der Deutschen Flugsicherung sowie beim Verkauf von Canon Deutschland an eine Private-Equity-Gesellschaft.



Bryan Garnier ist auch selbst am M&A-Markt aktiv: Im April 2019 kam es zur Übernahme der skandinavischen Investmentbank Beringer Finance. Mit dem Kauf ergänzte Bryan Garnier seine Präsenz in London, Paris und München um zusätzliche Büros in Stockholm, Oslo und Reykjavik.