Deutsche Bank holt Fintech-Pioniere fürs Firmenkundengeschäft

Die Deutsche Bank rüstet ihr Firmenkundengeschäft in Sachen Digitalkompetenz auf: Zum Jahresbeginn hat das Geldhaus den Fintech-Gründer André Bajorat als Managing Director an Bord geholt. In dieser Funktion berichtet der 48-Jährige an Stefan Hoops, Leiter des Global Transaction Banking (GTB) und der Unternehmensbank. Zunächst hatte das Portal „Finanz-Szene“ über die Personalie berichtet.



Bajorat soll der im Umbruch befindlichen Bank helfen, ihr Geschäft mit Fintechs sowie dem B2B-Zahlungsverkehr auszuweiten. Genau definiert ist sein Aufgabenfeld derzeit dem Vernehmen nach allerdings noch nicht. Die Deutsche Bank hatte sich im Juli vergangenen Jahres im Zuge der von CEO Christian Sewing verordneten Radikalkur auf die Fahnen geschrieben, ihr Global Transaction Banking auszubauen. Die dort angesiedelten Zahlungsverkehrsexperten erhielten im Zuge einer Neuordnung mehr Kompetenzen.