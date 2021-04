Deutsche Bank: Wie geht es der Unternehmensbank?

Die Entwicklungen im Geschäftsbereich Investmentbanking sind allerdings nur ein Teil des großen Ganzen. Im Jahr 2019 gründete die Deutsche Bank die „Capital Release Unit“ – zu Deutsch: Die Einheit zur Freisetzung von Kapital. In dieser „Bad Bank“ bündelte die Deutsche Bank damals Papiere und Projekte aus allen Geschäftsbereichen, die für das Institut keine strategische Bedeutung mehr hatten. Ein Großteil dieser Assets stammt aus dem Investmentbanking, daher lohnt sich auch ein Blick auf diese Einheit. In diesem Bereich steht unter dem Strich ein Verlust vor Steuern von 410 Millionen Euro. Damit ist das Minus im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich gesunken: Zum Jahresauftakt 2020 stand noch ein Verlust von 765 Millionen Euro zu Buche.



Bereits im vergangenen Jahr hatten Marktbeobachter die Frage gestellt, ob der Erholungskurs der Deutschen Bank im Investmentbanking nur temporär sein könnte. Das so wichtige Handelsgeschäft mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen profitiert von volatilen Märkten. Die Zwischenbilanz zum Investmentbanking: Der positive Trend hält bislang an, auch wenn natürlich die Auswirkungen der Pandemie am Markt noch spürbar sind. Die Deutsche Bank selbst beschreibt das FIC-Geschäft als „widerstandsfähig“. Der Wermutstropfen: Eigentlich wollte die Deutsche Bank ihre Abhängigkeit vom Ergebnis im volatilen Investmentbanking reduzieren und stattdessen die Unternehmensbank stärken.