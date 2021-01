HSBC holt CFO-Posten in den Vorstand zurück

Zum Führungskreis der Düsseldorfer gehören derzeit neben CEO Carola von Schmettow und dem scheidenden CRO Mazaheri noch Vorstand Rudolf Apenbrink (Global Private Banking und Asset Management), der im letzten Jahr aufgestiegene COO Thomas Runge sowie der seit Herbst 2018 für Corporate and Institutional Banking zuständige Nicolo Salsano.



Ein weiterer Wechsel steht jedoch bereits kurz bevor: Als Bereichsvorstand ist neben CFO Andreas Kamp derzeit noch Christian Kolb angesiedelt, der innerhalb des Ressorts Corporate and Institutional Banking das Geschäft mit mittelständischen Unternehmen verantwortet. Kolb will sich zum Ende des ersten Halbjahres in den Ruhestand verabschieden.



Für ihn übernimmt dann Michael Schleef, der seit Jahresanfang als Co-Head Commercial Banking der HSBC firmiert und den Bereich nach Kolbs Rückzug als Bereichsvorstand allein verantworten soll. Auch er wird wie bislang Kolb an Vorstand Nicolo Salsano berichten.



