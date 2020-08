Die deutschen Banken stellen sich auf einen Anstieg bei Kreditausfällen im Zuge der Coronavirus-Krise ein und erhöhen dementsprechend ihre Risikovorsorge. So auch die HSBC Deutschland: Wie die Großbank heute bei der Vorlage der Halbjahreszahlen mitteilte, stieg ihre Risikovorsorge um mehr als das Doppelte an. Sie erhöhte die Vorsorge um 37,5 Millionen Euro (+128 Prozent) auf 66,7 Millionen Euro. Als Grund für die gestiegenen Rückstellungen, die bei Banken sofort auf die Passivseite der Bilanz wandern, führt die HSBC den „historischen Wirtschaftseinbruch aufgrund der Covid-19-Pandemie“ an.



Gleichzeitig fuhr die HSBC Deutschland im ersten Halbjahr aber auch operative Erlöse in Höhe von 465 Millionen Euro ein – ein Plus von fast 21 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Und auch der Überschuss vor Steuern ist auf knapp 99 Millionen Euro gestiegen. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch im Vorjahreszeitraum.