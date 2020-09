Neue Musterverträge für NPL-Transaktionen

Käufer und Verkäufer von Non-Performing Loans (NPLs) haben in Deutschland eine lange Durststrecke hinter sich. „Im Gegensatz zu Süd- oder Südosteuropa gab es am deutschen NPL-Markt in den zurückliegenden Jahren sehr wenige Transaktionen“, sagt Marcel Köchling, Vizepräsident der Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS). Die BKS ist jedoch der Ansicht, dass sich das ändern wird, wenn die Folgen der Coronavirus-Pandemie in den Kreditportfolien sichtbar werden. „Wir erwarten über alle Bereiche hinweg mehr Handel mit Non-Performing Loans – bei Konsumenten-, Immobilien- sowie Unternehmenskrediten.“