Oddo BHF richtet Firmenkundengeschäft neu aus

Die französisch-deutsche Privatbank Oddo BHF will ihr Trade-Finance-Geschäft ausbauen. „Unser Marktanteil im deutschen Akkreditivgeschäft ist in den vergangenen vier Jahren auf jetzt knapp 10 Prozent gestiegen“, behauptet Florian Witt, Geschäftsfeldleiter International & Corporate Banking bei Oddo BHF in Frankfurt am Main im Gespräch mit der FINANCE-Schwesterpublikation DerTreasurer.



Künftig solle auch das Geschäft rund um Einkaufsfinanzierung, Working Capital und Supply Chain Finance stärker in den Fokus rücken: „Neben der Exportfinanzierung wollen wir auch das Geschäftsfeld der Importfinanzierung systematisch angehen“, kündigt Witt an, der 2017 von der Commerzbank zu Oddo BHF gewechselt war und an Christophe Tadié berichtet. Tadié hatte 2019 die Nachfolger des zur Hypovereinsbank abgewanderten Firmenkundenchefs Markus Beumer angetreten, der wie Witt 2017 von der Commerzbank zu Oddo BHF gekommen war.