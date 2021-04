Präventive Sanierung: Banken kämpfen um ihre Stellung

Einem CFO könnte dies im Krisenfall auf die Füße fallen: Schlimmstenfalls könnte die Bank das Umlaufvermögen einfrieren, mit dramatischen Folgen für das Tagesgeschäft. Umgekehrt hätte die Bank ein starkes Druckmittel in der Hand, um sich bei einer Sanierung ein Mitspracherecht zu sichern, und das ganz unabhängig von den Mehrheitsverhältnissen unter den Gläubigern. „In dem Moment, in dem ein Finanzierer ein solches Druckmittel in der Hand hält, wird kein Unternehmen sich gegen ihn stellen“, sagt Kehren.



Der Morgan-Stanley-Banker rät Finanzchefs daher, bei Verträgen genau hinzuschauen. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass neue Vertragsklauseln Einzug halten, würde dies Unternehmen in der Breite betreffen, auch wenn sie nicht unmittelbar vor einer präventiven Sanierung stehen. „Noch gibt es entsprechende Klauseln nicht. Die aktuellen Diskussionen in der Branche zeigen aber deutlich, dass die Banken nach Möglichkeiten suchen, um sich besser abzusichern.“



sabine.reifenberger[at]finance-magazin.de