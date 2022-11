PwC oder Deloitte: Wer ist der Marktführer im Beratungsgeschäft?

Als zweite der Big Four hat nun auch PwC die Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/22 vorgelegt, welches am 30. Juni endete. Die Gesellschaft setzte eine Gesamtleistung von 2,612 Milliarden Euro um, was einem Wachstum von 13,7 Prozent entspricht. Damit bleibt PwC der klare Marktführer in Deutschland.

Im Vorjahr war PwC noch um 1,5 Prozent geschrumpft. Als Grund gab das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungshaus damals vor allem die Corona-Pandemie an, die zu Auftragsrückgängen führte. Deshalb hatte sich PwC auch für den Schritt entschieden, Corona-bereinigte Zahlen vorzulegen – dabei wurde geschätzt, wie hoch die weggefallenen Reisekosten, die auf den Umsatz draufzahlen, hätten sein können, und diese Summe auf die Gesamtleistung draufgeschlagen.

PwC setzt wieder auf unbereinigte Zahlen

Diese Bereinigung, die PwC unter den Big Four als einzige durchführte, sorgte auch für Kritik. Die gestern veröffentlichten Zahlen beziehen sich nun aber auf die unbereinigten Werte aus dem Vorjahr, konkretisierte die neue Deutschlandchefin Petra Justenhoven.

Damit zeigte sich wie schon bei Deloitte eine deutliche Erholung des Geschäfts verglichen zum Vorjahr, auch wenn das Wachstum des Konkurrenten mit 23,6 Prozent noch ein gutes Stück stärker war. Die Wettbewerber EY und KPMG werden ihre Zahlen in den kommenden Wochen vorlegen. Doch reicht diese Entwicklung auch, damit PwC seine Pole Position im Beratungsgeschäft halten kann?