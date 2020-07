Alvarez & Marsal holt Leiterin für CFO Services

Ihre Karriere startete von Ratibor allerdings auf der Beraterseite, auf die sei nun wieder zurückwechselt. Von 1994 an war sie rund zehn Jahre bei der Boston Consulting Group in München, Stuttgart und Hong Kong. Nach Stationen bei Daimler Chrysler Bank und Financial Services arbeitete sie von Oktober 2007 an zudem knapp vier Jahre für das Beratungshaus A.T. Kearney.



Jeannette von Ratibor hat in St. Gallen promoviert und setzt sich Alvarez & Marsal zufolge für die Gleichstellung von Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten ein. Seit 2008 ist die vierfache Mutter Mitglied des Unternehmensnetzwerkes „Generation CEO“, das sich für weibliche Führungskräften auf dem Weg ins Top-Management einsetzt.



