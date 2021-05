Deloitte holt Digitalchefin der Deutschen Bahn

Deloitte will damit seine Position im Beratungsgeschäft weiter stärken. Das Big-Four-Haus hat in den vergangenen Jahren massiv in das Consulting-Geschäft investiert und vor allem die Beratung zur digitalen Transformation bei Unternehmen vorangetrieben. Damit ist Deloitte nach und nach an den Konkurrenten PwC, KPMG und EY vorbeigezogen und belegte im hartumkämpften Beratungsgeschäft schließlich gemessen am Umsatz den ersten Platz unter den Big Four.

Im Geschäftsjahr 2019/2020 litt das Geschäft aber Corona-bedingt. So wuchs Deloitte im Financial Advisory nur um 5 Prozent auf 322 Millionen Euro, das Consulting-Geschäft schrumpfte sogar um 1 Prozent auf 640 Millionen Euro – nach einem Wachstum im Vorjahr von noch 24 Prozent. Insgesamt machte Deloitte im vergangenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro.

Die Personalie macht deutlich, dass Deloitte auf eine Erholung im Beratungsgeschäft setzt. Während viele CFOs nicht dringende Beratungsprojekte aufgrund der Unsicherheiten 2020 zunächst auf Eis legten, könnte es bald wieder einen Aufschwung geben – vor allem, da Corona deutlich gemacht hat, wie wichtig eine digitalisierte Finanzabteilung ist.

sarah.backhaus[at]finance-magazin.de