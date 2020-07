Ex-HIG-Mann Jens Alsleben berät bei Excelliance

Vor seiner noch jungen Karriere im Führungskräftecoaching war Alsleben European Head of Business Development und Gründungspartner des europäischen Zweigs von HIG Capital. Er war für den Finanzinvestor fast zwölf Jahre als Managing Director und Deal Sourcer tätig.



Davor war er seit 2005 Geschäftsführer bei Strategic Value Partners in Frankfurt, einem Fonds mit Fokus auf Distressed Assets, Sanierungen, Restrukturierung, Insolvenz und Debt-for-Equity-Transaktionen. Er besetzte zudem den CFO-Posten bei dem rheinland-pfälzischen IT-Unternehmen Sysgo und arbeitete lange für die Deutsche Bank in den Bereichen M&A und Corporate Finance.