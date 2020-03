Coronakrise sorgt für Wirbel am Distressed-Markt

Gerade in Krisenzeiten rückt bei Unternehmen die Innenfinanzierung in den Blick. Für Schlagzeilen sorgte vor kurzem die Insolvenz von Thomas Cook, bei der die deutsche Tochter Condor – nach eigenen Angaben – unverschuldet in den Abwärtssog der Mutter gerissen wurde. Der Fall warf ein Schlaglicht auf die Risiken, die mit Innenfinanzierungen wie Cashpools verbunden sind und die Alexandra Schluck-Amend von der Kanzlei CMS Hasche Sigle in ihrem Vortrag aufzeigte: Wer haftet beispielsweise, wenn die Gesellschaft das in den Cash Pool eingezahlte Geld nicht zurückbekommt? Über Stolperfallen und Haftungsrisiken klärte die Juristin die Teilnehmer auf.