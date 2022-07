EY-Parthenon holt Automotive-Experten von Porsche Consulting

EYs Strategieberatung Parthenon ist weiter auf Wachstumskurs. Wie die Düsseldorfer mitteilen, holen sie mit Martin Kieckebusch einen Automotive-Spezialisten ins Team. Als Partner soll Kieckebusch den Geschäftsbereich Strategy and Transactions (SAT) verstärken und vom Stuttgarter Büro aus die europäische Automotive-Beratung von EY-Parthenon ausbauen.

Martin Kiekebusch kennt die Automotive-Branche

Kieckebusch verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche und kommt von Porsche Consulting, wo er seit 2019 als Partner für Automobilhersteller und globale Zulieferer verantwortlich zeichnete. Der damalige Wechsel in die Consulting-Sparte des Sportwagenbauers war für den studierten Fahrzeugingenieur die Rückkehr zu Porsche, wo er seine Karriere 1996 begann.

Von Porsche war er 1999 zum Autozulieferer Magna (damals CTS) gewechselt, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte. Von der praktischen auf die Berater-Seite wechselte Kieckebusch schließlich 2007, zunächst zur Mercedes Benz Technology Consulting und später zu Ricardo Strategic Consulting, bevor er 2011 als Gründungsmitglied das Beratungshaus Strategy Engineers (SE) mit aus der Taufe hob.

Mit dem Automotive-Experten setzt die Tochter des Big-Four-Hauses EY auf den wachsenden Beratungsbedarf in der Autobranche, die mitten in der größten Transformation ihrer Geschichte steckt. „Die Dynamik, die derzeit in der Automobilindustrie vorherrscht, hat massive Auswirkungen auf den gesamten Sektor, überall in der Wertschöpfungskette“, betont EY-Parthenon-Chef Andreas Enders. Daher freue es ihn, „mit Martin Kieckebusch nun einen ausgewiesenen Strategieexperten im Automotive-Team zu haben“.

EY-Parthenon setzt auf Wachstum

Neben der Rekrutierung von Kieckebusch für den Automotiv-Sektor ist EY-Parthenon auch in anderen Bereichen auf Wachstumskurs. So hatte das Strategieberatungshaus diesen Sommer bereits den Restrukturierungsexperten Andreas Warner und den Private-Equity-Spezialisten Ralph Niederdrenk von den Wettbewerbern Deloitte und PwC an Bord geholt. Zudem hatte Götz von Steynitz das Beratungsteam für Industriegüter von EY-Parthenon als Partner verstärkt.

