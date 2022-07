Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungshaus Rödl & Partner baut in Köln einen neuen Standort für die M&A-Beratung auf. Das Next-Six-Haus will damit seine M&A-Praxis weiter verstärken. Den Aufbau des neuen Standorts übernimmt Alexander Stock, der als Associate Partner zu dem Unternehmen stößt. Er ist nicht der erste M&A-Berater, den Rödl & Partner in diesem Jahr von der Konkurrenz abwirbt.