EY-Parthenon holt zwei neue Partner

Neue Personalien bei EY-Parthenon: Die Beratungseinheit des Big-Four-Hauses EY weitet sich aus und holt zwei neue Partner an Bord. Andreas Warner und Ralph Niederdrenk sind zum 1. Juli bei der Strategieberatung eingestiegen. Die beiden Neuzugänge kommen von zwei Big-Four-Konkurrenten.

Andreas Warner kommt von Deloitte

Dass Andreas Warner von Deloitte zu EY-Parthenon gewechselt ist, wird auf seinem LinkedIn-Profil ersichtlich und wurde von dem Beratungshaus gegenüber FINANCE bestätigt. Er steigt dort als Partner im Leadership Team Europe West ein und ist dort verantwortlich für Turnaround & Restructuring. Durch die Corona-Krise hat EY-Parthenon in den vergangenen Jahren den Bereich Restrukturierung ausgeweitet, wie Europachef Falco Weidemeyer Anfang 2021 im FINANCE-Interview berichtete. Andreas Warner wechselt von Deloitte zu EY-Parthenon. Foto: EY

„Ich bin davon überzeugt, dass das umfassende Beratungsangebot der EY Parthenon zahlreichen Firmen helfen wird, die anstehenden Transformations- und Restrukturierungssituationen erfolgreich zu meistern“, kommentiert Andreas Warner seine neue Position.

Warner war zuletzt bei Deloitte als Leiter Restrukturierung in Deutschland tätig und hat neben Restrukturierungsthemen auch die Bereiche Debt and Loan Portfolio Advisory und Distressed M&A geleitet. Außerdem agierte er zeitgleich als Head of Value Creation Services im EMEA-Raum. Bevor Warner 2014 als Partner bei Deloitte einstieg, arbeitete er bei der Unternehmensberatung K & H Business Partner als Managing Partner. Seine Karriere startete der Restrukturierungsexperte bei dem Medizintechnikhersteller Brainlab, wo er als Director Operations agierte.

Niederdrenk stärkt das Private-Equity-Team

Ralph Niederdrenk ist neuer Partner bei EY-Parthenon. Foto: EY Mit Ralph Niederdrenk stärkt EY-Parthenon außerdem das Private-Equity-Team. Dort ist er für die Commercial-Due-Diligence- und Strategic-Value-Creation-Projekte verantwortlich. Niederdrenk kommt von PwC, wo er rund 16 Jahre tätig war. Dort leitete er unter anderem als Senior Partner das Deals-Strategy-Team in Deutschland. Vor seiner Zeit bei PwC arbeitete er bei dem Finanzinvestor Capiton im Private-Equity-Bereich und bei der Strategieberatung Simon, Kucher & Partners. Der M&A-Experte verantwortete bereits bei PwC die Commercial Due Diligence.

„Wir freuen uns, mit Ralph Niederdrenk einen außerordentlich erfahrenen Spezialisten für Commercial Due Diligence in unserem Team zu begrüßen“, kommentiert Andreas Enders, Managing Partner von EY-Parthenon, den Einstieg des Partners. EY-Parthenon verfolgt das Ziel zur Nummer 1 in Europa für den Service rund um Commercial Due Diligence aufzusteigen.

EY-Parthenon ist auf Wachstumskurs

Mit den neuen Personalien geht die Beratung weiter auf Wachstumskurs. Warner und Niederdrenk sind nicht die einzigen Neuzugänge bei EY-Parthenon. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass Götz von Steynitz bei dem Beratungshaus im Bereich Industriegüter eingestiegen ist. Von Steynitz ist ein Experte bei Themen rund um die Unternehmenstransformation.

Die Strategieberatung Parthenon ist seit 2014 Teil des Big-Four-Hauses EY. Seitdem agiert die Beratung unter dem Namen EY-Parthenon. Ursprünglich war Parthenon als eigenständiges Beratungshaus tätig.

jasmin.rehne[at]finance-magazin.de