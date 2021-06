Die auf Sondersituationen spezialisierte Unternehmensberatung Falkensteg hat einen Neuzugang im Bereich Restrukturierung: Peter Carl ist von heute an als Partner an Bord. Der 48-jährige Wirtschaftsjurist war in der Vergangenheit sowohl im Management von Unternehmen sowie auch auf Beraterseite unterwegs.



Erfahrung als Finance Director sammelte er von 2008 bis 2012 bei der CRH Gruppe, wo er die Finanzabteilung des Gruppenunternehmens Reuss-Seifert leitete. Den Bauzulieferer übernahm 2016 der Turnaround-Investor Aurelius, der die Produktion in der Folge nach Polen verlagerte. Auch bei dem Automobilzulieferer Ymos Ubrig und bei Ymos Prenzlau war Peter Carl auf Unternehmensseite unterwegs, laut Falkensteg war er dort vor seinem Engagement bei Reuss-Seifert CFO. Die beiden Unternehmen wurden im Frühjahr 2012 aus der Insolvenz heraus nach Polen verkauft.