Private-Equity-Ticker: Corona, Permira, Hannover Finanz

Carlyle will das Darmstädter Softwareunternehmen Exocad verkaufen. Wie der Londoner Private-Equity-Investor mitteilte, haben man sich mit dem an der Nasdaq notierten Strategen Align Technology auf einen Deal geeinigt. Der Kaufpreis liegt den Amerikanern zufolge bei rund 376 Millionen Euro und soll komplett in Cash bezahlt werden. Das Closing wird für das zweite Quartal erwartet. Ob dieser Plan auch nach den aktuellen Corona-Entwicklungen noch so umgesetzt werden kann, bleibt abzuwarten.

Lange war es in Deutschland still um Bridgepoint. Doch dann übernahm der Londoner Private-Equity-Investor Mitte Februar die Pharmazell-Gruppe von einem Konsortium, bestehend aus DPE Deutsche Private Equity und Maxburg Capital Partners. Beide hatten das Pharmaunternehmen 2014 von Ergon Capital übernommen, wobei Maxburg nur einen Minderheitsanteil übernahm. Wie es mit Pharmazell weitergehen soll, und welche Pläne Bridgepoints neuer Deutschlandchef Carsten Kratz mit dem Finanzinvestor hat, erfahren Sie am 13. Mai 2020 bei der Deutschen Investorenkonferenz.